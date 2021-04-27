В Москве во вторник пройдет мокрый снег

В столице ожидаются осадки и похолодание

Во вторник в Москве пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, а температура воздуха днем поднимется до +7 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице будет определять тыловая часть циклона с центром над Ивановской областью. Облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха в городе составит плюс 5-7, по области плюс 3-8", - заявил эксперт.

Он отметил, что в основном мокрого снега стоит ожидать жителям южной и восточной части столицы. За сутки выпадет около 1-5 миллиметров осадков. Ветер будет западный и северо-западный со скоростью 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и к концу дня опустится до 741 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

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