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Космический рекорд 30-летней давности повторили в России

08:27
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Подсчитано число безаварийных пусков

Россия повторила рекорд, установленный 30 лет назад.  Проведено 58 безаварийных пусков космических ракет подряд за последние два с половиной года. Такого результата удавалось достичь в последний раз в 1992-1993 годах.
Появилось видео старта "Союза" с космодрома "Плесецк"

Рекордным стал старт 26 апреля с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б". Она успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Ракета вывела на суборбитальную траекторию разгонный блок "Фрегат", который доставит спутники на орбиты высотой около 450 километров.

Последний аварийный запуск был в 2018 году. Тогда был прерван полет к Международной космической станции корабля "Союз МС-10" - из-за сбоя при разделении ступеней пилотируемой ракеты "Союз-ФГ". Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благодаря системе аварийного спасения благополучно приземлились, передает РИА Новости.

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