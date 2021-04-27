Космический рекорд 30-летней давности повторили в России

Подсчитано число безаварийных пусков

Россия повторила рекорд, установленный 30 лет назад. Проведено 58 безаварийных пусков космических ракет подряд за последние два с половиной года. Такого результата удавалось достичь в последний раз в 1992-1993 годах.

Рекордным стал старт 26 апреля с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б". Она успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Ракета вывела на суборбитальную траекторию разгонный блок "Фрегат", который доставит спутники на орбиты высотой около 450 километров.

Последний аварийный запуск был в 2018 году. Тогда был прерван полет к Международной космической станции корабля "Союз МС-10" - из-за сбоя при разделении ступеней пилотируемой ракеты "Союз-ФГ". Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благодаря системе аварийного спасения благополучно приземлились, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram