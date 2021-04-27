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"Группа людей вначале умрет": Маск назвал цену покорения Марса

08:36
  • вторник
  • 27 апреля 2021

В опасное путешествие набирают лишь добровольцев

Илон Маск допустил, что покорение Марса не обойдется без человеческих жертв. Основатель компаний SpaceX и Tesla отметил, что именно из-за этого в путешествие на Красную планету будут отправлять только добровольцев.

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"Откровенно говоря, группа людей, вероятно, вначале умрет. Непросто туда добраться", - заявил Маск.

Он подчеркнул, что никого не будут принуждать к путешествию на Марс – в полете будут участвовать лишь те, кто готов ко всем возможным рискам.

"Это тяжелое и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым, но это восхитительное приключение. Звучит заманчиво. Марс - то самое место. Это реклама Марса", - считает предприниматель.

Он добавил, что желающих полететь на Красную планету тысячи или даже миллионы, передает CNN.

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