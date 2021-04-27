Россияне захотели остаться на майские праздники дома

Люди рассказали, чем будут заниматься в длинные выходные

Большая часть россиян намерены остаться дома во время длинных майских каникул, показало исследование сервиса "Авито". Также соотечественники собираются отдыхать на дачах, жарить шашлыки, проводить время с друзьями или просто посвятить внезапно освободившиеся дни домашним хлопотам.

Ранее президент объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. Он отметил, что это позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Большинство респондентов (42%) рассказали, что планируют провести майские праздники дома. Около 32% участников опроса решили отправиться на дачу. Еще 11% поедут в путешествие по России", - показало исследование, в котором приняли участие около 10 тысяч человек.

Что насчет компании на майские праздники, то 73% россиян решили провести выходные в кругу семьи, 17% - с любимым человеком, 15% - с друзьями, а 6% захотели побыть в одиночестве.

При этом 40% опрошенных рассчитывают на длинных выходных вдоволь наесться шашлыками, 32% поставили перед собой цель чаще гулять и проводить время на природе. Порядка 36% респондента все выходные планируют просто смотреть фильмы и сериалы. Еще 14% опрошенных собираются в свое удовольствие кататься на велосипеде, роликах или самокате. 7% хотят посвятить время расслаблению и медитации, передает РИА Новости.

"Довольно большая часть респондентов решила посвятить свое время полезным занятиям: 28% опрошенных хотят устроить генеральную уборку в квартире, 25% участников опроса планируют подготовить дачу к сезону и навести порядок в доме и на участке. 20% респондентов хотят заняться мытьем окон. Сажать рассаду на даче планируют 15% опрошенных", - сказано в результатах опроса.

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