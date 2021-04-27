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Россиянам объяснили, как сэкономить на свадьбе в 2021 году

08:57
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Эксперты учитывали средние цены по Москве

Эксперты подсчитали среднюю стоимость свадьбы в 2021 году. Аналитики учитывали цены по Москве за период с января по апрель. Россиянам объяснили, на чем можно сэкономить.
Россияне рассказали, сколько денег нужно на свадьбу

"Средняя стоимость небольшой свадьбы на 15 человек составит 170 тысяч рублей. В сумму входят банкет для гостей, праздничный макияж и прическа, услуги фотографа, видеографа и ведущего, аренда помещения, декор и дизайн приглашений", - говорится в исследовании сервисов "СберУслуги" и "СберМаркет".

Эксперты советуют заранее определиться с бюджетом праздника, исходя из своих возможностей. Сумма должна быть посильной – чтобы потом не пришлось жалеть, что потрачено слишком много денег. Треть суммы уйдет на меню для банкета и аренду помещения, все остальное — на декор, сборы невесты, фото- и видеосъемку и ведущего. В бюджет также стоит заложить 10% на непредвиденные траты.

Не стоит звать много гостей на официальную роспись – достаточно большая сумма расходуется на транспортировку гостей после официальной части. Лучше звать друзей сразу на место празднования. Сэкономить можно также, поискав платье невесты и костюм жениха в прокате — часто там можно выбрать дизайнерские вещи по доступной цене. Сократить траты можно также, выбрав ресторан в центре города в будние дни: среди недели они обычно пустуют и с радостью примут посетителей без наценки, сообщает РИА Новости.

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