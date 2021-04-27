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Прием заявок на участие в конкурсе "Московские мастера" продлится по 26 мая

09:01
  • вторник
  • 27 апреля 2021

В этом году номинаций стало больше

Прием заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера" продлится до 26 мая. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Приглашаем столичных специалистов посоревноваться с сильнейшими представителями своих профессий. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 26 мая включительно. Итоги будут подводиться в июне, а церемония награждения пройдет перед празднованием Дня города", - сказала она.

В этом году к традиционным номинациям "экскурсовод" и "гид-переводчик" добавились профессии администратора и консьержа гостиницы.

Конкурс "Московские мастера" проводится с 1998 года.

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