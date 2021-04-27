Пленник китайского телешоу: кто такой Лелуш и как его пытались спасти

Русский парень стал звездой в Китае

Многие мечтают о славе и карьере в шоу-бизнесе, но порой популярность приходит к тем, кто ее совершенно не желает. Например, к парню из Владивостока по имени Влад, более известному как Лелуш, который практически стал пленником на китайском телешоу. "ТВ Центр" решил разобраться, кто же такой Лелуш и чем он так полюбился китайской публике.

Приключения Лелуша в Китае

27-летний Владислав Иванов родом из Владивостока. Парень окончил Дальневосточный федеральный университет, после чего решил выучиться на дизайнера в престижном китайском вузе Фудань. Чтобы прокормить себя в чужой стране, Владу приходилось браться за любую подвернувшуюся работу: он и продавал российскую косметику, и учил иностранцев китайскому языку, и подрабатывал моделью. И не отказался, когда старый друг предложил ему поработать переводчиком для двух японских участников телешоу.

Новая работа подразумевала проживание Лелуша (тогда еще просто Влада) на острове Хайнань, где и проводятся съемки популярного в Китае шоу на выживание CHUANG 2021 (ранее Produce Camp). В рамках проекта молодые люди (изначально их 101 человек) соревнуются друг с другом за право стать частью нового бойз-бенда и отправиться на гастроли по миру. В шоу участвуют не только китайцы, но и прошедшие отбор парни из Америки, Таиланда, Японии и других стран. Именно "приезжим" участникам, не знающим китайского, должен был помогать талантливый русский парень, но у организаторов конкурса обнаружился недобор. Тут-то им и попался под руку русский красавец. Влад после переговоров с продюсерами согласился стать конкурсантом, назвался Лелушем и не глядя подписал документы. По словам молодого человека, он был уверен, что вылетит из проекта в первом же туре, но не тут-то было.

Китайский пленник

Симпатичный русский парень с "каменным" лицом, деревянной пластикой и полным нежеланием попадать в ноты покорил китайскую публику, моментально стал кумиром подростков и быстро набрал рейтинг в проекте. Зрители восторгались неулыбчивым русским и уверяли, что его образ – это глоток свежего воздуха. Только вот провести несколько месяцев на уроках танцев и вокала, а затем отправиться в гастроли вовсе не входило в планы Лелуша – и он решил покинуть шоу. Но, как выяснилось, подписанный (но не прочитанный) Владом контракт предусматривал огромный штраф за самовольный уход из проекта.

Тогда парень решил пойти на хитрость и заставить поклонников проголосовать против него. Лелуш намеренно не старался на выступлениях, Сеть заполнили мемы и видео с его просьбами не поддерживать его на голосовании, популярность набрал хештег #FreeLelush, а однажды Влад даже вышел на сцену в обнимку с большим плюшевым медведем и спел о том, как хочет домой. Но китайцев не проняло – зрители решили, что это часть шоу, и продолжили отдавать парню свои голоса. Так он дошел до финала.

Свобода для Лелуша

Выбраться из ненавистного проекта Влад-Лелуш смог только в прошедшую субботу. Именно тогда его наконец-то исключили из шоу по результатам зрительского голосования. Ходили слухи, что молодой человек останется в Китае еще на какое-то время, но он решил вернуться в Россию.

Проводить звезду на родину решили толпы поклонников, которые встретили Лелуша в аэропорту Пекина. Парню подарили букет цветов и шоколадку, в ответ он поблагодарил всех пришедших и в сопровождении охраны отправился регистрироваться на рейс в Россию.

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