Во Владивостоке прошла репетиция Парада Победы

Это первая тренировка пеших парадных расчетов

Ко Дню Победы готовится вся Россия. Во вторник тренировка Парада пройдет на Красной площади в Москве. Первую совместную репетицию провели в Екатеринбурге. Отработали строй и военнослужащие Приморья.

Центральная улица Владивостока вновь перекрыта вечером для репетиции главного события праздника Победы. Парадные коробки в полной готовности.

Это первая тренировка пеших парадных расчетов. До этого военнослужащие каждый в своей части отрабатывали строевой шаг и приветственное "ура". И не важно, что сейчас среди зрителей только случайные прохожие, репетиция проходит в полную силу.

Состав знамённой группы неизменен уже 9 лет. Три раза им доводилось маршировать по Красной площади. И каждый раз, признаются военнослужащие, чувства переполняют.

Два часа практически непрерывной маршировки. Строй должен быть идеальным, а шаг таким, как будто его чеканит один человек. В этом году в Параде будут участвовать военнослужащие Тихоокеанского флота, нахимовцы, суворовцы, курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока. Всего более полутора тысяч человек. И для каждого из них 9 мая - особый праздник. Ведь практически в каждой семье в детстве бабушки и дедушки им рассказывали о войне.

Впереди у пеших расчётов ещё две самостоятельных репетиции. Далее - генеральная тренировка, в которой будут участвовать и экипажи военной техники. В этом году из-за коронавирусных ограничений после Парада Победы шествие "Бессмертного полка" отменено. Но акция обязательно состоится - она будет проходить в онлайн-формате.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.

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