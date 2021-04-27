ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Владивостоке прошла репетиция Парада Победы

11:46
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Это первая тренировка пеших парадных расчетов

Ко Дню Победы готовится вся Россия. Во вторник тренировка Парада пройдет на Красной площади в Москве. Первую совместную репетицию провели в Екатеринбурге. Отработали строй и военнослужащие Приморья.
В Алабине прошла финальная репетиция Парада Победы

Центральная улица Владивостока вновь перекрыта вечером для репетиции главного события праздника Победы. Парадные коробки в полной готовности.

Это первая тренировка пеших парадных расчетов. До этого военнослужащие каждый в своей части отрабатывали строевой шаг и приветственное "ура". И не важно, что сейчас среди зрителей только случайные прохожие, репетиция проходит в полную силу.

Состав знамённой группы неизменен уже 9 лет. Три раза им доводилось маршировать по Красной площади. И каждый раз, признаются военнослужащие, чувства переполняют.

Два часа практически непрерывной маршировки. Строй должен быть идеальным, а шаг таким, как будто его чеканит один человек. В этом году в Параде будут участвовать военнослужащие Тихоокеанского флота, нахимовцы, суворовцы, курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока. Всего более полутора тысяч человек. И для каждого из них 9 мая - особый праздник. Ведь практически в каждой семье в детстве бабушки и дедушки им рассказывали о войне.

Впереди у пеших расчётов ещё две самостоятельных репетиции. Далее -  генеральная тренировка, в которой будут участвовать и экипажи военной техники. В этом году из-за коронавирусных ограничений после Парада Победы шествие "Бессмертного полка" отменено. Но акция обязательно состоится - она будет проходить в онлайн-формате.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Репетиция Парада Победы во Владивостоке
Репетиция Парада Победы во Владивостоке
Репетиция Парада Победы во Владивостоке
Репетиция Парада Победы во Владивостоке
Репетиция Парада Победы во Владивостоке
Репетиция Парада Победы во Владивостоке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.