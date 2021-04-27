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Россия предупредила о выходе из Договора по открытому небу

11:38
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Это может произойти до конца следующего месяца

Россия до конца мая может выйти из Договора по открытому небу. Об этом представители МИД предупредили международных партнёров на переговорах в Вене, сообщает "ТВ Центр".
Россия изменила порядок поездок дипломатов США по стране

В Москве обеспокоены систематическими нарушениями своих обязательств со стороны стран-членов НАТО, а также Украины и Грузии. Кроме того, в прошлом году из соглашения в одностороннем порядке вышли США.

В МИД подчеркнули: Россия по-прежнему готова к диалогу, но он будет бессмысленным без возвращения Соединённых Штатов. В этих условиях Москва предлагает партнёрам определиться по дальнейшей судьбе договора. Предложение о выходе из него нашей страны в скором времени будет внесено в Госдуму и Совет Федерации.

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