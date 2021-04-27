Россия предупредила о выходе из Договора по открытому небу

Это может произойти до конца следующего месяца

Россия до конца мая может выйти из Договора по открытому небу. Об этом представители МИД предупредили международных партнёров на переговорах в Вене, сообщает "ТВ Центр".

В Москве обеспокоены систематическими нарушениями своих обязательств со стороны стран-членов НАТО, а также Украины и Грузии. Кроме того, в прошлом году из соглашения в одностороннем порядке вышли США.

В МИД подчеркнули: Россия по-прежнему готова к диалогу, но он будет бессмысленным без возвращения Соединённых Штатов. В этих условиях Москва предлагает партнёрам определиться по дальнейшей судьбе договора. Предложение о выходе из него нашей страны в скором времени будет внесено в Госдуму и Совет Федерации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram