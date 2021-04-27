Корабли Ирана окружили суда Береговой охраны США

В Вашингтоне прокомментировали инцидент

Новую напряжённость в отношениях США и Ирана вызвал инцидент в Персидском заливе. Американские ВМС распространили видеозапись опасного сближения военных кораблей в международных водах.

Как сообщатся, три боевых катера и судно поддержки Корпуса стражей исламской революции окружили два корабля Береговой охраны США. Все предупреждения иранская сторона проигнорировала, лишь через три часа противостояния катера позволили американцам удалиться, сообщает "ТВ Центр".

В Вашингтоне действия иранских моряков назвали непрофессиональными и провокационными. А в Тегеране напоминают: корабли американской береговой охраны находились за десять тысяч километров от собственных берегов.

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