Природные пожары в России подобрались к жилым домам

Пожарным помогают местные жители

Усиленная группировка вертолётов Ми-8 стянута в разные районы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Всё из-за природных пожаров - несмотря на усилия спасателей, ситуация в целом остаётся достаточно сложной. В Приморье приграничные с Китаем территории заволокло густым дымом, запах гари стоит во Владивостоке. А в Омске на помощь пожарным вышли местные жители.

Стена огня на горизонте словно опоясывает камышовые заросли, вплотную подбираясь к городу. Кажется, что языки пламени вот-вот перекинутся на жилые дома. Из-за тёмного едкого дыма тяжело дышать. И похожая ситуация во всей Омской области. Поджоги травы фиксируют сразу в нескольких районах. Чтобы помочь спасателям не проиграть в битве с огнём, на защиту своих домов выходят местные жители, передает "ТВ Центр".

Особый - противопожарный режим - введён на территории Челябинской области. В столице региона пал сухой травы чуть не привёл к трагическим последствиям. Против пожарных играют и погодные условия - сильный ветер лишь помогает раздуть пламя. Из-за этого огненная стена практически вплотную подошла к частному сектору. Спасателям пришлось буквально пробираться к очагу и тушить возгорание вручную, при помощи ранцевых огнетушителей - специальные цистерны просто не смогли проехать ближе. На территории Сибири для тушения пожаров задействовали тяжёлую артиллерию в виде группировки вертолётов Ми-8. Спускаться к очагам возгорания спасателям приходится по канатным тросам.

Главная причина столь активного перехода огня в лес - несанкционированные палы сухой травы. Пожарные не устают напоминать: поджигать самим травянистую растительность нельзя ни в коем случае!

На Дальнем Востоке переломить ситуацию и взять под контроль природные пожары помогла погода. Пламя потушили затяжные дожди. Однако сразу в нескольких приграничных районах фиксируют сильный запах гари. Дым от природных пожаров в Китае мешает даже движению транспорта - видимость на дорогах не превышает 10 километров. Впрочем, превышения допустимых норм концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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