На Москву обрушился снегопад

В городе установилась неприятная погода

Неприятные сюрпризы преподнес апрель жителям столицы и области. В регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и мокрого снега.

Ночью столбики термометров опустятся до отрицательных значений, вероятны ледяные дожди. Днем - максимум 7 градусов тепла, передает "ТВ Центр". Ниже нормы не только температура, но и атмосферное давление, что могут почувствовать метеозависимые люди.

Уже сегодня утром некоторые районы Москвы и Подмосковья оказались в снегу, который, впрочем, быстро растаял.

А в Тульской области и вовсе зимние пейзажи, к которым прибавились еще и поваленные ветром деревья. Потепление ожидают лишь к майским праздникам.

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