ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Москву обрушился снегопад

11:59
  • вторник
  • 27 апреля 2021

В городе установилась неприятная погода

Неприятные сюрпризы преподнес апрель жителям столицы и области. В регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и мокрого снега.

Ночью столбики термометров опустятся до отрицательных значений, вероятны ледяные дожди. Днем - максимум 7 градусов тепла, передает "ТВ Центр". Ниже нормы не только температура, но и атмосферное давление, что могут почувствовать метеозависимые люди.

Уже сегодня утром некоторые районы Москвы и Подмосковья оказались в снегу, который, впрочем, быстро растаял.

А в Тульской области и вовсе зимние пейзажи, к которым прибавились еще и поваленные ветром деревья. Потепление ожидают лишь к майским праздникам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.