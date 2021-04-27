Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости ОРВИ

Чаще всего болеют граждане старше 15 лет

Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в девяти российских регионах. Эксперты ведомства отмечают, что циркулируют, в основном, вирусы не гриппозной этиологии – в частности, вирусы парагриппа и РС-вирусы.

"На 16-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению превышен в девяти субъектах", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В трех регионах зарегистрировано превышение недельного порога среди детей в возрасте 3-6 лет. Среди детей 7-14 лет порог превышен в двух регионах России. Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 19 субъектах страны.

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