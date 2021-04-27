Прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры России" продлен до 17 мая

В нем зарегистрировались более 140 тысяч человек

Заявочная кампания конкурса "Лидеры России" продлена до 17 мая. Уже сейчас зарегистрировались более 140 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Чуть меньше чем через месяц стартует дистанционный этап. Подготовку к нему начала научная делегация Института молекулярной биологии РАН, в которую входят представители разных вузов. Молодые учёные примут участие в двух треках - "Наука" и "Студенты". Конкурс организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

"В этом году впервые появилась возможность подать заявку для самых молодых, для тех, у кого ещё нет достаточного количества управленческого опыта. Но этот конкурс может открыть для их жизни совершенно новые горизонты. В нашей лаборатории подали заявку очень многие и, в основном, это, конечно, наше подрастающее поколение", - рассказала заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, участница конкурса "Лидеры России" Анна Кудрявцева.

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