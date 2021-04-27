Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миши Тюпина из Димитровграда

Мальчику нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Михаила Тюпина из Димитровграда. У мальчика – остеосаркома правой плечевой кости с метастазами в лёгких. Опухоль неумолимо уничтожает правую руку ребёнка. Мальчику грозит не просто ампутация, речь идет о спасении жизни. Мише срочно нужен эндопротез плечевого сустава, стоимость которого - почти два миллиона рублей. Семья из маленького городка в Ульяновской области собрать такую сумму не в состоянии. Им срочно нужна помощь.

Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона.

Миша идёт по больничному коридору, словно тень, тихо-тихо. И так же тихо плачет. Слёзы скатываются – одна за одной. Он долго держался, стойко, но не выдержал.

Ему всё время нужно держать руку на весу – это действительно сказали врачи. Он так и делает, но рука сильно болит. Положит её на колени – сразу легче. А если еще к маме прикоснуться – так совсем хорошо. Хотя она и сама уже не выдерживает.

"Помогите, пожалуйста. Очень хочется, чтобы Миша поскорее выздоровел. Правая рука, тем более. Школу только начали", - говорит Мария Тюпина.

Всё произошло неожиданно. Жили себе спокойно в маленьком и уютном Димитровграде, растили трёх сыновей. Миша – самый младший в семье, самый любимый. Вовсю готовили его к школе. И вдруг заболела рука. С каждым днём – всё сильнее. Больниц было много, а диагноз - один. Страшный. Остеосаркома - 4 стадия.

"Остеосаркома - это первое по частоте среди острых злокачественных опухолей у детей, поражающее именно кости. Её коварность состоит в том, что она на ранних стадиях даёт очень отдаленные метастазы. То, что вот как раз есть у Миши. У него есть метастазы в легких", - рассказала врач НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина Ольга Романцова.

Про то, что у него рак еще и в лёгких, Миша ничего не знает. Мальчика срочно перевезли в Москву. Сеансы химиотерапии следуют один за другим. Ребёнок неделями не отходит от аппарата с капельницей. "Он не отключается. То есть мы меняем только лекарство. А аппарат вот уже неделю с нами ходит", - говорит мама Миши.

У Миши – замечательный доктор. Он при ней буквально расцветает. Смотрит в её добрые глаза с большой надеждой. И старается не жаловаться.

Доктор наглядно показывает, что нужно сделать, чтобы спасти Мишу. Эндопротез не просто его спасёт, он будет расти вместе с ним. Мальчик верит – всё будет хорошо. Он уже основательно обжился в клинике. Даже начал мечтать.

"На робототехнику ходили. В школу хотим записаться на этой неделе. Тут школа есть на первом этаже", - рассказала Мария Тюпина.

Миша нашёл в своей палате неожиданный подарок – набор для шитья. И хоть рука болит, старается каждый стежок иголкой делать всё более умело. Получается с трудом. Но у ребёнка есть мечта. Миша еще не решил, каким оно будет - его платье для мамы. Но если добрые люди помогут ему поставить эндопротез, стоимость которого почти два миллиона рублей, то его мечта сбудется. Мама выйдет из клиники красивой, а он будет не просто счастлив. Он будет жив.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

Установка эндопротеза для Миши – шанс спасти не только руку, но и жизнь. И помочь может каждый. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Михаила Тюпина, программа 1190

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