Евгений Нифантьев рассказал, почему нужно повысить стипендию студентам

Это поможет им сконцентрироваться на учебе

Как совмещать учёбу в вузе и подработку? Эти и другие вопросы обсудили накануне в Москве на встрече с волонтёрами. Главной темой мероприятия стала инициатива о повышении стипендий до прожиточного минимума. Как подчеркивают участники, такое решение позволило бы многим студентам полностью погрузиться в учёбу, не отвлекаясь на поиски дополнительного заработка, передает "ТВ Центр".

"Сегодня получается у студента есть два варианта - либо сидеть на шее у родителей, а не в каждой семье это получается, либо работать. И часто выходит, что студенты подрабатывают не по своей специальности и толком не получают дополнительных профессиональных навыков и в то же время нет нормальной работы для того, чтобы полноценно учиться", - рассказал член Общественной палаты России, создатель сети социальных аптек "Аптеки Столички" Евгений Нифантьев.

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