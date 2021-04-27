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ОНФ представил новый информационный портал для самозанятых

14:58
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Там доступны все актуальные сведения для работников

Общероссийский народный фронт во вторник представил новый информационный портал для самозанятых. Число граждан с таким статусом растёт. Однако далеко не все владеют полной информацией о формате налогового режима.
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Специальная платформа объединила все актуальные сведения о правилах и возможностях работы, а также стала единым окном для взаимодействия с регулирующими органами, сообщает "ТВ Центр".

Как отметили участники, за два года реализации пилотного проекта доля зарегистрированных там людей увеличилась с 300 тысяч до полутора миллионов.

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