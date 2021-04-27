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В Москве открываются еще 9 выездных пунктов вакцинации от коронавируса

10:02
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Чтобы получить прививку, нужен паспорт и полис ОМС

Девять новых выездных пункта вакцинации от коронавируса начинают работать в Москве. Они разместятся в торгово-развлекательных центрах и супермаркетах.
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"С 28 апреля горожане смогут сделать прививку в торгово-развлекательных центрах "Саларис", "Калейдоскоп", "Океания", "Город", а также в торговом центре "Л-153", - сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

А с 29 апреля прививку можно сделать в супермаркетах "Ашан Алтуфьево" и "АТАК Шоссе Энтузиастов", в магазине "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино" и в ТРК "Европолис". Желающим пройти вакцинацию при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). Процедура занимает примерно 40 минут. Как поясняют специалисты, на медицинский осмотр и саму прививку требуется 10-15 минут, а еще около получаса медики наблюдают за состоянием пациента, передает ТАСС.

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