"Годков 20 накинул": располневший Прилучный удивил поклонников

Фанатам показалось, что актер поправился или опух

Павел Прилучный стал гостем программы "Вечерний Ургант". В своем инстаграме актер опубликовал снимок из гримерки, на котором он запечатлен вместе с ведущим шоу Иваном Ургантом и певицей Анастасией Спиридоновой.

На запись программы Прилучный пришел в белых кроссовках и темно-синем костюме. Однако почитателей таланта актера заинтересовало не это. Многие обратили внимание на изменения во внешности Прилучного – по фотографиям кажется, будто он набрал лишние килограммы.

— Что стало с Пашей? От его красоты и следа не осталось(( (здесь и далее авторский стиль комментаторов сохранен, - прим. редакции). — Сам на себя не похож)) кто ты?? — Что с Пашей? Так опух. — Поправился заметно. — Чёт Прилучный поплохел совсем. — Это Прилучный? Ощущение, будто он себе сразу 20+ годков накинул...

Многие связали изменения во внешнем виде Прилучного с разводом…

— Прилучному перемены в жизни явно не к лицу :(

Однако нашлись и те, кому Павел Прилучный нравится любым.

— Лучший и самый-самый. — Паша никого не слушай выглядишь хорошо.

В 2020 году Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце. Разрыв не обошелся без скандалов. Сейчас актер встречается с Мирославой Карпович.

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