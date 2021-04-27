"Годков 20 накинул": располневший Прилучный удивил поклонников

Фанатам показалось, что актер поправился или опух
Павел Прилучный стал гостем программы "Вечерний Ургант". В своем инстаграме актер опубликовал снимок из гримерки, на котором он запечатлен вместе с ведущим шоу Иваном Ургантом и певицей Анастасией Спиридоновой.
На запись программы Прилучный пришел в белых кроссовках и темно-синем костюме. Однако почитателей таланта актера заинтересовало не это. Многие обратили внимание на изменения во внешности Прилучного – по фотографиям кажется, будто он набрал лишние килограммы.
— Что стало с Пашей? От его красоты и следа не осталось(( (здесь и далее авторский стиль комментаторов сохранен, - прим. редакции).
— Сам на себя не похож)) кто ты??
— Что с Пашей? Так опух.
— Поправился заметно.
— Чёт Прилучный поплохел совсем.
— Это Прилучный? Ощущение, будто он себе сразу 20+ годков накинул...
Многие связали изменения во внешнем виде Прилучного с разводом…
— Прилучному перемены в жизни явно не к лицу :(
Однако нашлись и те, кому Павел Прилучный нравится любым.
— Лучший и самый-самый.
— Паша никого не слушай выглядишь хорошо.
В 2020 году Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце. Разрыв не обошелся без скандалов. Сейчас актер встречается с Мирославой Карпович.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram