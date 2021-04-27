ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Годков 20 накинул": располневший Прилучный удивил поклонников

10:38
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Фанатам показалось, что актер поправился или опух

Павел Прилучный стал гостем программы "Вечерний Ургант". В своем инстаграме актер опубликовал снимок из гримерки, на котором он запечатлен вместе с ведущим шоу Иваном Ургантом и певицей Анастасией Спиридоновой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

На запись программы Прилучный пришел в белых кроссовках и темно-синем костюме. Однако почитателей таланта актера заинтересовало не это. Многие обратили внимание на изменения во внешности Прилучного – по фотографиям кажется, будто он набрал лишние килограммы.

— Что стало с Пашей? От его красоты и следа не осталось(( (здесь и далее авторский стиль комментаторов сохранен, - прим. редакции).

— Сам на себя не похож)) кто ты??

— Что с Пашей? Так опух.

— Поправился заметно.

— Чёт Прилучный поплохел совсем.

— Это Прилучный? Ощущение, будто он себе сразу 20+ годков накинул...

Многие связали изменения во внешнем виде Прилучного с разводом…

— Прилучному перемены в жизни явно не к лицу :(

Однако нашлись и те, кому Павел Прилучный нравится любым.

— Лучший и самый-самый.

— Паша никого не слушай выглядишь хорошо.

В 2020 году Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце. Разрыв не обошелся без скандалов. Сейчас актер встречается с Мирославой Карпович.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Павел Прилучный
Павел Прилучный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.