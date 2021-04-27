Найден возмутивший Путина учебник истории

Президент упомянул пособие в послании Федеральному собранию

Упомянутый президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию учебник, в котором некорректно отражены события Сталинградской битвы, используется в колледжах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

"По итогам проверки среди прочих выявлен учебник "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах", - сказано в сообщении ведомства.

В Минпросвещения привели мнение экспертов: они считают, что сейчас в организациях среднего профессионального образования и профобучения отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы – в отличие от школ.

Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, рассказал, как удивляют его некоторые учебники. По словам президента России, в них отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Путин поинтересовался, кто пропускает такие учебные пособия.

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