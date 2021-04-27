Стало известно, как определить повышение холестерина в крови

Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Понять, что уровень холестерина в крови повысился, можно по ряду специфических симптомов, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

Эксперт объяснил, что холестерин бывает плохим и хорошим. Плохой может привести к развитию атеросклероза, который портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах, тогда как хороший препятствует возникновению этого недуга. По словам врача, окончательно избавиться от проявившегося атеросклероза не получится, но его можно попытаться замедлить.

"Обычно повышенный холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног", - заявил Сапего.

Определить повышение холестерина визуально можно только по одному признаку - под кожей век появляются жироподобные желтоватые пятна. По словам терапевта, эти пятна хорошо заметны и похожи на подтеки грима.

"В половине случаев ксантелазма указывает на высокий уровень холестерина в крови. Чаще это можно заметить у людей в возрасте. Если что-то похожее заметили у ребенка, то его нужно будет срочно обследовать по поводу наследственного нарушения обмена холестерина", - рекомендовал врач.

Сапего отметил, что повышение уровня плохого холестерина наиболее опасно для тех людей, у которых в анамнезе есть сопутствующие заболевания, например, диабет или повышенное артериальное давление, передает Радио Sputnik.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram