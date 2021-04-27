В России еще 8053 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 8039 человек

В России за минувшие сутки выявили 8053 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2098. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 712 человек, в Подмосковье - 592.

Выздоровели за сутки 8039 человек. Скончались 392 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4779425 человек. Вылечились 4402678, умерли 108980 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 128,2 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 515106 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram