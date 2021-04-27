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Подросток в Нижнем Новгороде протащил инспектора ДПС на капоте (видео)

11:51
  • вторник
  • 27 апреля 2021

В случившемся разбираются следователи

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после дорожного происшествия с участием 16-летнего подростка. Будучи за рулём, он сбил сотрудника полиции и провёз его несколько метров на капоте. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает "ТВ Центр".

Во время патрулирования инспектор ДПС решил остановить водителя, который весьма неуверенно управлял машиной. Однако юноша, пытаясь скрыться, наехал на сотрудника. Теперь в ситуации разбирается Следственный комитет.

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