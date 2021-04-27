Названы политические причины запрета на использование "Спутника V" в Бразилии

Дело рассмотрит Верховный суд страны

Решение Национального агентства по санитарному надзору Бразилии об отказе в разрешении на ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" имеет политическую подоплеку. Оно принято под давлением США, уверены разработчики препарата.

"Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой", - сказано в Twitter-аккаунте разработчиков вакцины.

Отмечается, что Соединенные Штаты в прошлом году уже пытались помешать Бразилии приобрести российскую вакцину. Это объяснялось противодействием "дурному влиянию" России на государства Северной и Южной Америки.

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии, рассмотрев ходатайства нескольких бразильских штатов, разрешил ввозить в страну "Спутник V" - если до конца апреля регулятор не примет решение насчет возможности применения этого препарата. Однако 27 апреля Anvisa не разрешило импорт и использование в стране российского препарата.

Российские разработчики вакцины отмечают, что решения агентством принимаются в пользу препаратов западных производителей. Ожидается новое решение Верховного суда.

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