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Названы политические причины запрета на использование "Спутника V" в Бразилии

11:09
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Дело рассмотрит Верховный суд страны

Решение Национального агентства по санитарному надзору Бразилии об отказе в разрешении на ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" имеет политическую подоплеку. Оно принято под давлением США, уверены разработчики препарата.
Бразилия планирует прививать население "Спутником V"

"Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой", - сказано в Twitter-аккаунте разработчиков вакцины.

Отмечается, что Соединенные Штаты в прошлом году уже пытались помешать Бразилии приобрести российскую вакцину. Это объяснялось противодействием "дурному влиянию" России на государства Северной и Южной Америки.

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии, рассмотрев ходатайства нескольких бразильских штатов, разрешил ввозить в страну "Спутник V" - если до конца апреля регулятор не примет решение насчет возможности применения этого препарата. Однако 27 апреля Anvisa не разрешило импорт и использование в стране российского препарата.

Российские разработчики вакцины отмечают, что решения агентством принимаются в пользу препаратов западных производителей. Ожидается новое решение Верховного суда.

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