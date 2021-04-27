Шойгу объявил о создании единой системы ПВО России и Таджикистана

Это повысит надежность охраны госграницы

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана. Российский министр заявил об этом на переговорах со своим таджикским коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.

"Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны России предложил подписать соответствующее соглашение в конце встречи. Кроме того, Шойгу лично пригласил представителей военного ведомства Таджикистана на Девятую Московскую конференцию по международной безопасности. Коллегам из таджикистана предложено также принять участие в Армейских международных играх и Международном военно-техническом форуме, передает "Интерфакс".

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