Дочь Заворотнюк рассказала о своей болезни

Анна отказалась от операции
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подписчикам о своем заболевании. Врач рекомендовал девушке операцию, но она отказалась
Дочь актрисы призналась, что врачи диагностировали у нее халязион – хроническое воспаление края века. Изначально Анна пыталась лечиться сама, но сделала только хуже. Тогда врач предложил ей операцию, от которой напуганная девушка отказалась. Поклонникам Анна объяснила, что будет и дальше пытаться устранить проблему самостоятельно.
Девушка также отметила, что сейчас подобная проблема диагностируется у многих.
Ранее Анна Заворотнюк призналась, что справиться с эмоциями ей помогают сеансы с психологом и лекарства. Также девушка рассказала, что иногда позволяет себе поплакать.
Напомним, мать Анны Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. Вот уже долгое время актриса не появляется на публике, а её родные не спешат делиться с журналистами и общественностью информацией о состоянии её здоровья. В 2019 году Заворотнюк поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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