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Москвичам пообещали аномальный Первомай

16:06
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Погода не располагает к отдыху на природе

В Москве погода в начале мая будет очень дождливой, холодной и ветреной. Об этом жителей и гостей столицы предупредил синоптик Евгений Тишковец.
Стало известно, когда в Европейскую Россию вернется тепло

"Первого мая будет лить, 2 мая - солнце, 3 мая зальет с невероятными аномальными дождями. Погода будет очень неустойчивая, холодная, ветреная", - заявил Тишковец.

Синоптик рекомендовал желающим отдохнуть на природе выбрать для этого дни в конце майских праздников – ко Дню Победы в столицу наконец вернется теплая погода, передает РИА Новости.

"Если погреться - то на юг: на юге холод заканчивается, и 20-25 градусов тепла в Крыму, Краснодарском крае", - добавил Тишковец.

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