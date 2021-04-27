Правительство направило на борьбу с коронавирусом 265 миллиардов рублей

Более 17 миллионов комплектов доз вакцин выпущено в гражданский оборот

На борьбу с пандемией коронавируса в 2020 году правительство направило более 609 миллиардов рублей. А в этом году на эти цели уже выделено 265 миллиардов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За 2020 год на цели борьбы с пандемией и на поддержку здравоохранения... из федерального бюджета было направлено 609 миллиардов рублей. 265 миллиардов мы уже направили на эти цели в этом году", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании России.

По данным вице-премьера, из 106 тысяч больничных коек, выделенных в российских больницах пациентам с коронавирусом, на сегодняшний день свободны 28%. При этом в 54 регионах России выявлены мутировавшие штаммы инфекции, однако ситуация под контролем, заверила Голикова. Хотя многие регионы, по словам вице-премьера, не следуют рекомендациям по снятию ограничений из-за коронавируса.

Вице-премьер также сообщила, что в гражданский оборот в России выпущено 17,4 миллиона комплектов доз вакцин от COVID-19. Российским медикам за работу с заболевшими коронавирусом выплатили более 72 миллиардов рублей, передает ТАСС.

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