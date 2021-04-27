Кремль поприветствовал желание Зеленского встретиться с Путиным

Но нужно прояснить еще много вопросов

В Кремле приветствуют желание Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным, однако Киев пока не предложил конкретных площадок для организации такой встречи. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, администрации президентов двух стран находятся в тесном контакте по вопросу организации встречи. Однако для начала переговоров нужно прояснить еще много деталей.

"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Говоря о возможных темах переговоров, Песков подчеркнул, что Путин и Зеленский могут обсуждать только двусторонние отношения. Встречу ради обсуждения путей выхода из конфликта на юго-востоке Украины Кремль счел невозможной.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что дал главе своего офиса поручение организовать переговоры с Владимиром Путиным. Встреча с ним должна состояться, убежден украинский лидер. По словам Зеленского, с Путиным он мог бы обсудить языковой и церковный вопросы.

20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. В ответ российский президент заявил, что украинскому коллеге, если тот хочет обсуждать проблему региона, сначала нужно встретиться с главами ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений Путин пригласил Зеленского в Москву в удобное для него время.

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