Голикова предупредила россиян о возможности новой вспышки COVID-19

Весна – сезон распространения инфекций

Апрель и май – традиционное время распространения сезонных заболеваний вирусных инфекций. Коронавирус не исключение, так что подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен, предупредила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Очень важно не допустить распространения новой коронавирусной инфекции выше тех цифр, которые сегодня... Мы с вами прекрасно понимаем, что такая угроза есть", - заявила Голикова на заседании Совета законодателей России при Федеральном Собрании.

Вице-премьер призвала обратить особое внимание на южные регионы страны. По словам Голиковой, количество граждан, которые приедут туда на отдых - "запредельное", так что ожидается серьезная вирусная нагрузка, передает "Интерфакс".

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