Зеленского заметили у границы с Крымом

Украинский президент посещает передовую в Херсонской области

Владимир Зеленский во вторник приехал в Херсонскую область Украины с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Там Зеленский посетит передовую на границе с Крымом и пообщается с украинскими военными.

"В Херсоне президент проведет совещание по ситуации с безопасностью на административной границе со временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях", - сообщили в офисе президента Украины.

В начале апреля Владимир Зеленский посещал передовую в Донбассе на фоне обострения ситуации в регионе. Там он пообщался с украинскими военнослужащими.



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