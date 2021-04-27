ОНФ провел круглый стол по проблеме экологии

Деятельность человека приводит к изменениям климата

Вопросы охраны окружающей среды обсудили во вторник в Москве в ходе круглого стола Общероссийского народного фронта.

Во время дискуссии участники отметили, что человек может наносить вред природе, даже не осознавая этого, просто улучшая условия жизни. Так, например, даже строительство дорог приводит к изменениям климата. Особое внимание уделили проблемам экологии Москвы. В частности, говорили об особо охраняемых природных территориях, сообщает "ТВ Центр".

"Внутренняя проблема особо охраняемых природных территорий - так называемая стерилизация почв. Мы видим, что стерилизация происходит в течение последних 20 лет. И за эти 20 лет нашу столицу покинули многие виды птиц, животных и, наверное, специалисты не будут удивлены, растений в том числе", - сказал координатор экологического направления Молодежки ОНФ, кандидат в депутаты Госдумы Тимофей Баженов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram