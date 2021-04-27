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ОНФ провел круглый стол по проблеме экологии

14:56
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Деятельность человека приводит к изменениям климата

Вопросы охраны окружающей среды обсудили во вторник в Москве в ходе круглого стола Общероссийского народного фронта.
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Во время дискуссии участники отметили, что человек может наносить вред природе, даже не осознавая этого, просто улучшая условия жизни. Так, например, даже строительство дорог приводит к изменениям климата. Особое внимание уделили проблемам экологии Москвы. В частности, говорили об особо охраняемых природных территориях, сообщает "ТВ Центр".

"Внутренняя проблема особо охраняемых природных территорий - так называемая стерилизация почв. Мы видим, что стерилизация происходит в течение последних 20 лет. И за эти 20 лет нашу столицу покинули многие виды птиц, животных и, наверное, специалисты не будут удивлены, растений в том числе", - сказал координатор экологического направления Молодежки ОНФ, кандидат в депутаты Госдумы Тимофей Баженов.

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