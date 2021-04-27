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В Москве обсудили борьбу с религиозным экстремизмом

14:49
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Перед студентами выступили представители основных конфессий

Важную тему борьбы с религиозным экстремизмом обсуждают сегодня в Москве. В центре внимания участников конференции - меры по профилактике распространения радикальных идей среди молодёжи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Перед студентами столичных вузов выступают представители духовенства всех основных конфессий страны. Они рассказывают о традиционных религиозных ценностях. Своим опытом делятся эксперты, общественные деятели, делегаты от органов государственной власти.

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Конференция "Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде Москвы"
Конференция "Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде Москвы"
Конференция "Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде Москвы"
Конференция "Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде Москвы"
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