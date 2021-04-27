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На туристический кэшбек дополнительно выделят около 5 млрд рублей

14:48
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Этот вопрос обсуждаляс на заседании кабмина

Правительство дополнительно выделит почти 5 миллиардов рублей на продление программы туристического кэшбека. Об этом во вторник заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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Кроме того, средства будут направлены на развитие железнодорожных перевозок ближнего и дальнего следования. Это позволит сохранить доступные цены на билеты и повысить качество поездок, передает "ТВ Центр".

Также правительство продолжит оказывать финансовую поддержку регионам и системообразующим предприятиям. Ещё одна важная тема - контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. В технический регламент будут внесены изменения.

"Устаревшие, избыточные и дублирующие нормы будут удалены. Условия соответствия нормативам безопасности − расширены. Многие технические требования можно будет компенсировать за счёт альтернативных инженерных решений. Кроме того, у предприятий появится возможность подать декларацию пожарной безопасности в электронной форме. Все изменения призваны снизить риски возникновения пожаров, усилить защиту людей и имущества", - отметил Мишустин.

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