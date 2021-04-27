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Путин высказался о реализации послания Федеральному собранию

14:43
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Ряд важных инициатив имеют "региональное измерение", отметил президент

Реализацию послания президента Федеральному собранию обсуждают в Санкт-Петербурге на Совете законодателей. В его работе принимает участие Владимир Путин. В самом начале своего выступления глава государства поздравил собравшихся с Днём российского парламентаризма.

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"Ряд важных инициатив в послании имеют чисто региональное измерение, нацеленное на комплексное развитие территорий России. На реализацию на местах крупных значимых для людей проектов, в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, которые будут даваться на 15 лет под 3%. Этот мощный инструмент должен работать на благо и в интересах людей. А значит, приоритетные направления для инвестиций, конкретные проекты должны определяться с учетом мнения граждан", - отметил Путин.

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