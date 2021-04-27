Собянин открыл завод по сборке электробусов в Сокольниках

Первые собранные в Москве электробусы выйдут на маршруты уже в мае

В Москве запущено производство электробусов КАМАЗ на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). Здесь будет проходить один из важнейших этапов - установка программного обеспечения машины. Как отметил сегодня мэр столицы Сергей Собянин, в городе уже 600 электробусов и каждый год эта цифра будет увеличиваться.

Первую поездку эти машины уже совершили. 1300 километров их везли из Нефтекамска в столицу на специальных тралах. В Сокольниках сборка электробуса продолжается. В первую очередь слесари устанавливают четыре аккумулятора и токоприемник. С этого момента машина на ходу.

"Заявленный пробег, гарантированный - 70 километров. Если в эксплуатация, то 50 километров запас хода данное оборудование даёт. И самая главная операция, которая здесь происходит, - это диагностика всех систем и настройка всех систем. Отсюда продукт уже выходит готовым", - говорит директор по электротранспорту Марсель Мингалиев.

Всего на базе завода СВАРЗ проводится около 20 сборочных операций: установка дверей, отделка салона и, наконец, подключение программного обеспечения - "мозга" машины, которое управляет его узлами и агрегатами.

До прошлой осени в этих стенах проходило техобслуживание дизельных автобусов. Но для производства электробусов площадку полностью модернизировали: заменили крышу, остекление, полы, освещение, систему вентиляции. Обустроили склады для комплектующих. А персонал завода, это около 100 человек, прошел обучение в Нефтекамске. Ежегодно здесь будут собирать 500 машин - первый электробус выйдет на маршрут уже в мае.

"В Москве разворачивается большая программа замены автобусного парка. Пассажирского автобусного парка. Переход на электробусы. Это революционная история, которая значительно улучшает экологию. Создаёт новейшие технологические продукты. Будущее для пассажирского транспорта не только в Москве, в России, но и в мире. Сегодня электробусный парк Москвы самый большой в Европе, и мы с каждым годом будем наращивать объемы", - сказал Сергей Собянин.

Первые электробусы вышли на улицы города осенью 2018 года и за время работы перевезли 85 миллионов пассажиров. Эти машины обслуживают 45 маршрутов в столице. В планах на ближайшие годы – увеличить количество электробусов до 2200 единиц, это почти треть парка наземного транспорта Москвы.

"Сейчас КАМАЗ занимается разработкой новой линейки пассажирского транспорта, включая электробусы. И первые, кому мы и дизайн-решения, и технические решения предложили, - это Департамент транспорта города Москва", - говорит генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

Организация производства электробусов в Москве позволит сократить сроки сборки, поставки и обслуживания транспорта. В результате стоимость эксплуатации станет ниже. Важен и экологический эффект. Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год.

Егор Киселёв, Дмитрий Гусев, Андрей Булычев, Дмитрий Панов и Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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