Пройден еще один тоннель Троицкой линии метро

Ветку возводят в два этапа

На будущей Троицкой линии метро во вторник завершена проходка левого перегонного тоннеля между строящимися станциями "Университет Дружбы народов" и "Улица Генерала Тюленева". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Так, щит "Виктория" вышел на поверхность. В пути комплекс преодолел почти 3 километра. В основном, это глина и песок. На самой станции "Улица Генерала Тюленева" уже на 25 процентов выполнены монолитные работы. Новая Троицкая линия протянется от станции МЦК "Крымская" до Троицка. Это 16 станций и почти 40 километров.

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