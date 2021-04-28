В Московском зоопарке продолжается масштабная реконструкция

Зоологи уже радуются предстоящим переменам

В Московском зоопарке строят уникальный павильон для ластоногих - условия как в природе, а наблюдать за их жизнью можно будет, просто прогуливаясь вокруг огромного бассейна. Причём, в любое время года! Ведь теперь морским животным, так любящим открытое пространство, не придётся уходить на зиму в закрытые вольеры. Что ещё нового появится в зоопарке?

Эти морские котики пока еще ютятся в небольших бассейнах и даже не подозревают, что уже к концу года у них будет новый просторный дом. Для них и других ластоногих на территории Московского зоопарка строят специальный павильон. Это будет комплекс бассейнов, в центре которого - помещение для зоологов. Сейчас строители уже отделывают поверхности и готовятся покрывать дно специальным полимерным составом.

​Животным будет где развернуться. Глубина - до семи метров. Это один из самых больших бассейнов для ластоногих. За их жизнью можно будет наблюдать с разных точек.

​Вокруг всех бассейнов предусмотрена прогулочная галерея. Зоологи уже радуются предстоящим переменам. Ведь вода будет, как и положено в природе, соленая. Сейчас ластоногим приходится жить в пресной. И самое главное - все продумано так, чтобы обитатели круглый год могли находиться на улице.

"Они живут в открытых пространствах, часто страдают клаустрофобией, когда их закрывают внутри. И по современным представлениям о благополучии этих животных важно, чтобы они не содержались подолгу во внутренних помещениях, под крышей, под куполом и так далее, чтобы они всегда видели небо и простор вокруг", - рассказал заведующий отделом "Аквариум" Московского зоопарка Андрей Тупикин.

​Из-за увеличения количества посетителей в Московском зоопарке расширяют знаменитый мост через Большую Грузинскую. Он поменяет свое прямолинейное очертание на более элегантное. Белая алюминиевая конструкция пересечет улицу в виде бегущей волны.

​Появится и еще один вход в зоопарк. В него можно будет попасть сразу же, выйдя из метро "Баррикадная" и повернув налево. В двухэтажном павильоне будут не только билетные кассы. Здесь откроются сувенирные магазины, кафе и образовательный центр.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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