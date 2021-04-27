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В Москве раскрыли банду похитителей мобильных телефонов

15:10
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Задержан лидер группы

В Москве полицейские задержали организованную группу, подозреваемую в серии краж дорогих телефонов у пассажиров метро. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Под стражу взяты предполагаемый лидер банды, 70-летний житель столицы, и четверо его сообщников. По информации МВД, к воровству они привлекали несовершеннолетних девушек. Юные преступницы выслеживали своих жертв, преимущественно женщин, на станциях и ждали, когда смартфон окажется в кармане верхней одежды.

Совершавшие кражу подростки работали в парах. "Одна из них отвлекала жертву и закрывала от окружающих вторую участницу, которая незаметно вытаскивала смартфон. Другие члены группы занимались разблокировкой похищенной техники, уничтожением информации на мобильных устройствах и их продажей на радиорынке. Полученную прибыль организатор распределял между участниками криминальной схемы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пока доказано только 4 эпизода кражи телефонов общей стоимостью 200 тысяч рублей. Но это явно не окончательная цифра - при обысках оперативники изъяли около полутора тысяч аппаратов.

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