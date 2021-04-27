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В Москве перекроют ряд улиц из-за репетиции Парада Победы

15:19
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Водителей просят заранее выбирать пути объезда

В Москве начинаются репетиции Парада Победы на Красной площади. Первая пройдет уже во вторник вечером, в связи с чем в центре города ожидаются перекрытия дорог.
Во Владивостоке прошла репетиция Парада Победы

Так, с 9 вечера и до окончания мероприятия закроют Тверскую, Моховую, Охотный Ряд и другие прилегающие улицы. Полную информацию можно посмотреть на Едином транспортном портале.

Ограничения в центре также запланированы 29 апреля, 4, 7 и 9 мая. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Также изменит режим работы общественный транспорт и шесть станций метро вблизи Красной площади.

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