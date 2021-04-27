ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотни горожан стали участниками проекта "Москва - с заботой об истории"

15:19
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Некоторые артефакты уникальны

Горожане через центры "Мои документы" предают семейные реликвии, связанные с Великой Отечественной войной. Все документы оцифровываются, а затем пополняют коллекцию виртуального музея.
В Минобороны показали проект о мемориалах ВОВ

Выцветшие чернила на солдатских треугольниках едва читаются. Аккуратно выведенные строчки поблекли от времени. Но смысл понятен. Написанные в минуты отдыха или перед решающим боем - адресованы любимым и родным. Дорогие сердцу раритеты домашних коллекций - теперь документы Главархива.

На полках огнеупорных стеллажей – сотни папок. В них хранят личные документы и вещи участников и свидетелей Великой Отечественной войны. Каждый из артефактов передан на вечное хранение в Главархив московской семьей.

Планшеты и полевые сумки, бритвы, портсигары - предметы мужского военного быта. Есть даже ложка с инициалами. С фотографий улыбаются рядовые и офицеры, мичманы и артиллеристы. Из 9 тысяч документов, которые за два года пополнили хранилище Главархива, есть уникальные. Признаны специалистами "особо ценными".

"Это набор боевых, тактических карт, на которых отмечались те или иные сражения, в которых принимали участи отдельные воинские соединения", - рассказала главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина.  

Их хозяин - полковник артиллерии Федор Леонов. Красным карандашом он отмечал линии фронтов, оперативную обстановку района Курской дуги, Харькова и Никополя. В Главархиве карты восстановят, оцифруют и сделают их общедоступными. И так – с каждым документом, который горожане передали сюда в рамках акции по сохранению военных семейных реликвий.

Эта акция стартовала два года назад. И объединила возможности двух ведомств – Главархива и центров госуслуг "Мои документы".

Татьяна Гаврилова принесла в МФЦ письмо с фронта, написанное ее мужем в канун 44-го года. Марк Рафалов был на войне с 42-го и до Победы. Из-за ранений на мечте стать футболистом поставил крест. Но из спорта не ушел - стал футбольным арбитром. Кавалер орденов Отечественной войны, Красной звезды, медали "За оборону Москвы". После смерти память о войне хранят личные вещи.

"Мне бы хотелось, чтобы память о таких людях, как мой муж, осталась на века. Поэтому я для себя сняла копию с этого письма, а подлинник хочу передать в архив", - рассказала Татьяна Гаврилова.

В МФЦ вещи бережно упаковывают, описывают и передают в фонды. Собранные артефакты настолько потрясли самих сотрудников центров "Мои документы", что в 24 из них открыли постоянные экспозиции.

Чтобы стать участником акции "Москва – с заботой об истории", достаточно прийти в МФЦ, захватив с собой паспорт. Документ поставят на учёт в Главархиве, а после оцифровки он станет экспонатом виртуального музея.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Фронтовые фотографии
Фронтовые фотографии
Главархив Москвы открыл новый раздел в виртуальном музее “Москва - с заботой об истории”
Главархив Москвы открыл новый раздел в виртуальном музее “Москва - с заботой об истории”
Главархив Москвы
Главархив Москвы
Фронтовые фотографии
Фронтовые фотографии
Письма с фронта
Письма с фронта
Ветеран рассказывает советским школьникам про войну
Ветеран рассказывает советским школьникам про войну
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.