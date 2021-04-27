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"Галопад" в театре Вахтангова: зрителям приготовили новую версию "Мёртвых душ"

15:24
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Режиссер спектакля - Владимир Иванов

Во вторник вечером в театре Вахтангова – премьера. Свою версию "Мёртвых душ" представит один из самых неординарных современных режиссёров Владимир Иванов.

Язык, ирония, мизансцены, весь психологизм поэмы сохранены, а сложная сценография и фантастическая музыка помогают донести до зрителя неповторимую гоголевскую интонацию.

Жанр спектакля заявлен как "галопад". Этот танец, подробно описанный самим Гоголем, становится образом несущейся неизвестно куда жизни человека, потерявшего опору.

На сцене всего два актёра. Прима театра, Мария Аронова, играет почти все роли.  Впрочем, узнать её можно разве что по голосу - костюмы и маски меняют облик актрисы до неузнаваемости, сообщает "ТВ Центр".

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Спектакль "Мёртвые души"
Спектакль "Мёртвые души"
Спектакль "Мёртвые души"
Спектакль "Мёртвые души"
Спектакль "Мёртвые души"
Спектакль "Мёртвые души"
Спектакль "Мёртвые души"
Спектакль "Мёртвые души"
Спектакль "Мёртвые души"
Спектакль "Мёртвые души"
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