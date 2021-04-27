Футбольный турнир "Кубок Легенд" в этом году пройдет во Дворце гимнастики в Лужниках

Турнир пропагандирует здоровый образ жизни

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице выделят деньги на оказание содействия в проведении футбольного Кубка легенд имени Еременко.

"Правительство Москвы окажет содействие в проведении в 2021 года Кубка легенд имени Константина Еременко. Постановление о выделении средств из резервного фонда на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - рассказали в пресс-службе мэра Москвы.

В сентябре этого года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" пройдет ежегодный международный футбольный турнир ветеранов "Кубок легенд имени Константина Еременко". В нем примут участие спортсмены старше 35 лет.

Отмечается, что матчи будут проведены на специальном искусственном покрытии, размеры поля составят 48×24 метра, а размеры ворот – 5×2 метра. Каждая команда будет состоять из пяти игроков и вратаря. Матч состоит из двух таймов по 20 минут каждый и перерыва между ними длительностью в 5 минут. Чтобы игра была более зрелищной, поединки ведутся с использованием бортов, исключающих ауты.

В рамках "Кубка Легенд" организаторы чествуют ветеранов отечественного футбола, распространяют бесплатные билеты среди воспитанников детских и юношеских футбольных школ, а также проводят мастер-классы для детей из социальных учреждений.

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