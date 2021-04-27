ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Футбольный турнир "Кубок Легенд" в этом году пройдет во Дворце гимнастики в Лужниках

13:05
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Турнир пропагандирует здоровый образ жизни

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице выделят деньги на оказание содействия в проведении футбольного Кубка легенд имени Еременко.

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева: уникальный спортивный кластер построят в Южном Бутово
Депутат Романенко предложил возмещать родителям до 50% расходов на детский спорт

"Правительство Москвы окажет содействие в проведении в 2021 года Кубка легенд имени Константина Еременко. Постановление о выделении средств из резервного фонда на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - рассказали в пресс-службе мэра Москвы.

В сентябре этого года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" пройдет ежегодный международный футбольный турнир ветеранов "Кубок легенд имени Константина Еременко". В нем примут участие спортсмены старше 35 лет.

Отмечается, что матчи будут проведены на специальном искусственном покрытии, размеры поля составят 48×24 метра, а размеры ворот – 5×2 метра. Каждая команда будет состоять из пяти игроков и вратаря. Матч состоит из двух таймов по 20 минут каждый и перерыва между ними длительностью в 5 минут. Чтобы игра была более зрелищной, поединки ведутся с использованием бортов, исключающих ауты.

В рамках "Кубка Легенд" организаторы чествуют ветеранов отечественного футбола, распространяют бесплатные билеты среди воспитанников детских и юношеских футбольных школ, а также проводят мастер-классы для детей из социальных учреждений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Международный футбольный турнир звезд "Кубок легенд" имени Константина Еременко
Международный футбольный турнир звезд "Кубок легенд" имени Константина Еременко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.