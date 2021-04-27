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Кремль рекомендовал журналистам перед Парадом Победы сдать тесты на COVID-19

13:03
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Анализ до 9 мая надо сдать трижды

Журналистам, получившим аккредитацию на освещение генеральной репетиции Парада Победы и самого парада, рекомендуется сдать ПЦР-тесты на COVID-19. Сотрудникам СМИ до начала мероприятия, которое пройдет на Красной площади, надо предоставить три отрицательных результата.
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"В связи с уточненными требованиями Роспотребнадзора в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции всем представителям СМИ, участвующим в освещении Парада Победы, рекомендуется иметь при себе три отрицательных результата лабораторных исследований на COVID-19", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что сдавать тесты надо 30 апреля, 6 и 8 мая. Обязательным условием для участия в освещении мероприятий является наличие аккредитационного бейджа. В списке аккредитованных - 1396 журналистов.

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