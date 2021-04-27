Взяли в оцепление: из района Бирюлево выпроводили лосиху

Стражи порядка спасли животное, которое могло попасть под машину или поезд

В Бирюлёво спасли молодую лосиху, которая забрела в спальный район. Правда, загонять путешественницу обратно в лес пришлось сиренами, передает "ТВ Центр".

Лосиху заметили местные жители и вызвали спасателей, а заодно и полицейских с Росгвардией. Чтобы дикое и явно напуганное животное от страха не причинило вреда прохожим, а также случайно не оказалось на МКАДе или другой дороге, его взяли в оцепление - так и вели.

Когда лосиха пыталась свернуть с безопасного маршрута, её тут же возвращали обратно в так называемый "коридор" сиренами. Около железной дороги полицейским пришлось встать в "живую цепь", чтобы зверь не попал под поезд.

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