"Спутник" надежды: все больше стран хотят получить российскую вакцину

Бангладеш одобрил экстренное использование препарата

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8053 новых случая заболевания коронавирусом. Примерно столько же выздоровели. Оба компонента прививки получили уже почти 8 миллионов наших сограждан. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. И темпы вакцинации продолжают расти. В мире всё больше стран возлагают надежды на отечественный "Спутник-V".

Специальный, скорый, антиковидный: такой поезд с медицинским вагоном теперь курсирует по всей республике Коми, чтобы жители самых труднодоступных районов тоже смогли пройти вакцинацию. К острову Гогланд в Балтийском море, где базируются подразделения Западного военного округа, партию вакцины доставляют на гидрографическом судне.

Масштабная прививочная кампания идёт во всех регионах страны. В Москве мобильные пункты вакцинации в ближайшие дни откроются ещё в 9 торговых центрах и супермаркетах. А с этого дня в столице стартовала программа "Миллион призов": все москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию, получат шанс выиграть подарочные карты. Плюс, разумеется, получить иммунитет от коронавирусной инфекции, распространение которой в России пока по-прежнему продолжается. За сутки в стране выявлено 8 тысяч случаев заболевания, в том числе и новыми штаммами, завезенными из Британии и Бразилии.

"Новые штаммы выявлены в 54 регионах. Это значит, несмотря на то, что центральными хабами являются Москва и Санкт-Петербург, все равно люди общаются, переезжают в другие города и распространение вируса потихонечку идет. Хотя мы считаем, что ситуация в России все равно жестко поставлена на контроль", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Надежды на российские вакцины возлагают всё больше стран. Экстренное использование "Спутника-V" сегодня одобрили власти Бангладеш. С просьбой о поставках препарата из России к Владимиру Путину обратился избранный президент Эквадора.

В Латинской Америке - новый всплеск заболевания. Однако в Рио-де-Жанейро снова открыли пляжи. А Национальное агентство Бразилии по санитарному надзору неожиданно отказало в регистрации "Спутника-V". Вероятно, не без давления со стороны проамериканского медицинского лобби. Но чего будет стоить стране такое решение? В Бразилии с января от COVID-19 умерло больше людей, чем за весь предыдущий год.

Стремительно ухудшается ситуация и в Индии. Количество заболевших такое, что система здравоохранения работает на пределе возможностей. Чтобы помочь стране, Россия направит в Индию вакцину "Спутник V". Первую партию доставят в Дели уже 1 мая.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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