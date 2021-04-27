Собянин утвердил проект развития территорий еще двух станций МЦД-1 в САО

Это позволит создать полноценный транспортно-пересадочный узел в этом районе

Сергей Собянин утвердил проект развития территорий у станций "Тимирязевская" и "Дмитровская" МЦД-1.

Как рассказали в столичной мэрии, в рамках проекта платформа "Дмитровская" МЦД-2 будет перенесена ближе в одноименной строящейся станции МЦД-1. Это позволит создать полноценный транспортно-пересадочный узел между двумя диаметрами и Люблинско-Дмитровской линией метро.

Кроме того, планируется реконструировать выходы подземных пешеходных переходов через Дмитровское шоссе в районе станции "Тимирязевская" МЦД-1. Там появятся лифты для маломобильных граждан. В ходе реконструкции самой "Тимирязевской" планируется возвести надземный пешеходный переход с выходами на платформу.

В районе "Тимирязевской" и "Дмитровской" обустроят удобные тротуары и семь дополнительных наземных переходов. Рядом со станциями появятся заездные карманы для наземного городского транспорта, а также парковка для такси, автомобилей и велосипедов. Для велосипедистов в этом районе создадут сеть велодорожек, их протяженность превысит 11 километров.

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