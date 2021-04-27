Голикова призвала работодателей исполнить указ президента

Речь идет о предоставлении сотрудникам четырех нерабочих дней

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова призвала работодателей не игнорировать указ президента Владимира Путина о нерабочих днях с 1 по 10 мая.

Ранее президент объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. Он отметил, что это позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Впереди майские праздники, уважаемые коллеги, я еще раз хотела бы обратить внимание на указ, который подписал президент страны. Президент страны объявил 4–7 мая включительно нерабочими днями, сделано это исключительно для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев новой коронавирусной инфекции", - заявила Голикова.

Она подчеркнула, что благодаря длинным праздникам люди смогут уехать из крупных городов и тем самым снизят нагрузку на транспортные системы и системы общественного пользования.

Голикова призвала работодателей подумать о безопасности сотрудников. Она отметила, что сейчас эпидемиологическая обстановка в России выглядит стабильной, но это "хрупкая стабильность", передает РИА Новости.

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