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Собянин утвердил решение об эмиссии зеленых облигаций

13:40
  • вторник
  • 27 апреля 2021

За счет их выпуска Москва привлечет 70 млрд руб инвестиций

Городские экологические проекты, цель которых - снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа, получат новый источник финансирования. Это средства от размещения "зеленых" облигаций, эмиссию которых утвердило правительство Москвы. Решение принято на заседании президиума столичного правительства под председательством мэра Сергея Собянина.
Москва впервые за восемь лет выпустит облигации

"Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В сообщении уточняется, что эмиссия 74-го выпуска будет осуществлена в соответствии с концепцией "зеленых" облигаций, утвержденной правительством Москвы 20 апреля 2021 года. Ее общий объем – 70 миллиардов рублей: выпускается 70 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей каждая.

Срок обращения облигаций - с 27 мая 2021 года по 17 мая 2028 года. Дата погашения – 18 мая 2028 –го. Средства будут направлены, в частности, на заменк автобусного парка Москвы на электробусы. На сегодняшний день в городском парке 600 электробусов, а в планах на ближайшие годы– приобретение 1 600 машин. Второй масштабный проект, в который инвестируют "зеленые" финансы - строительство Большой кольцевой линии метро.

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