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Сенатор Святенко: более тысячи пенсионеров посетили семинары по информационной безопасности в Москве

13:55
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Проблема онлайн-мошенничества касается людей разных возрастов

Свыше тысячи московских пенсионеров посетили семинары по информационной безопасности, которые проводятся в столице в рамках реализации проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия". Об этом рассказала представитель столичного парламента в Совете Федерации Инна Святенко.
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Сенатор выразила надежду, что полученная информация поможет московским пенсионерам определять, когда им звонят мошенники, и вовремя прекращать с ними диалог.

"На днях я проводила опрос у себя на странице в социальной сети, где попросила подписчиков ответить на вопрос, сталкивались ли хоть раз с онлайн-мошенниками и 86% из опрошенных ответили положительно", - сказала Святенко.

Она подчеркнула, что хоть злоумышленники и выбирают в качестве жертв людей разных возрастов, пожилые люди более беззащитны перед их действиями из-за своей доверчивости и неумения быстро ориентироваться в современном потоке информации.

Семинары проводились в онлайн-режиме, пенсионерам рассказали об основных принципах информационной безопасности, подробно проинструктировали, как не стать жертвами мошенников, а также разобрали жизненные ситуации, с которыми уже сталкивались граждане старшего возраста.

"Повсеместная цифровизация ставит под удар граждан старшего возраста, ведь мошенники, пользуясь доверчивостью и добротой, обманывают их. Поэтому наряду с программами по обучению компьютерной грамотности участники партпроекта по всей стране проводят теперь и мероприятия по предотвращению мошенничества, в том числе в интернете", - добавила федеральный координатор партийного проекта "Старшее поколение" Галина Карелова.

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